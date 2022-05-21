Билл Гейтс пользуется Samsung Galaxy Z Fold3

Бывший глава компании Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопросы в Reddit, рассказал о своем основном смартфоне. «Я пробую разные, но сейчас у меня Android Galaxy Z Fold3», - написал Гейтс. Любопытно, что основатель Microsoft не пользуется складным смартфоном Microsoft Surface Duo 2. Вероятно, Гейтс признает, что устройство от Samsung получилось более функциональным.

Напомним, что Samsung Galaxy Z Fold3 оснащается 7,5-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2208:1768 пикселей и подэкранной 4-Мп камерой, 6,5-дюймовым внешним Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2268:832 пикселей, частотой обновления 120 Гц и врезанной селфи-камерой на 10 Мп, основной камерой с модулями по 12 Мп (главный, сверхширик и телефото с 2-кратным зумом), процессором Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей на 4400 мАч, проводной зарядкой мощностью 25 Вт и беспроводной на 10 Вт, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, рамкой и шарниром из усиленного алюминия, а также боковым дактилоскопом.