BitFenix Nova Mesh TG 4 ARGB с четырьмя вентиляторами

Официально представлен корпус BitFenix Nova Mesh TG 4 ARGB, который поставляется с четырьмя вентиляторами в комплекте. Это достаточно стильное и продвинутое решение, которое позволяет вам не переживать о том, что внутри корпуса будет слишком высокая температура, так как прямо из коробки корпус оснащен достаточно мощными моделями вентилятором и они легко создают мощный потом воздуха. Конечно, для процессора нужно будет обязательно купить дополнительную башню для охлаждения, но вот для самого корпуса ничего отдельно приобретать не придется. Это большой бонус для тех, кто хочет получать удовольствие от тихой работы своего компьютера без излишней суеты и монтажа вентилятором в ручном режиме. Ждем новинку в продаже в России.