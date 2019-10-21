Bitspower Lateral для RTX 20

Официально представлен новый водоблок под названием Bitspower Lateral, который создан специально для видеокарт серии RTX 20 и поваляет полностью покрыть все компоненты видеокарты. Это весьма интересное решение, ведь в данном случае к видеокарте можно будет подключить собственную систему жидкостного охлаждения и получить довольно стильное оформление в корпусе компьютера. С другой стороны, нужно понимать, что далеко не каждый может позволить себе собрать такую систему, плюс без опыта в данной сфере будет крайне тяжело что-то реализовать самостоятельно. В этом плане Bitspower Lateral, конечно, уступает готовым видеокартам с жидкостной системой охлаждения из коробки, зато здесь есть подсветка и полное покрытие всех компонентов.