Bitspower Summit M с подсветкой и экраном

В последнее время пользователи все чаще стали собирать свои компьютеры из тех комплектующих, которые не просто оптимальны в плане характеристик, но и обладают подсветкой. Это просто красиво и придает вашему компьютеру более стильного внешнего вида, что для многих пользователей очень даже важно. К примеру, в продажу поступил водоблок Bitspower Summit M, который оборудован многоцветной подсветкой и выглядит очень привлекательно. Кроме того, у продукта есть небольшой OLED-дисплей, который выводит температуру о процессоре. Конечно, решение достаточно спорное, ведь после подключения трубок и установки всех комплектующих заметить цифры на небольшом экране будет довольно трудно, да и зачем, если можно использовать программы.