Bitspower Summit MS OLED украсит ваш ПК

В последнее время пользователи все чаще стали отдавать предпочтение моделям СЖО с подсветкой, ведь это не только охлаждение вашего процессора, но и достаточно стильное решение на каждый день. Например, вы можете без труда красиво осветить свой корпус, добавить какие-то красивые вентиляторы на радиатор и система заиграет совсем другими красками. Сейчас вышла просто отличная модель Bitspower Summit MS OLED, которая подходит для всех современных процессоров Intel (LGA 775/ 1156/ 1155/ 1150/ 1151/ 2011/ 2011-v3/LGA 2066). То есть, если у вас современный процессор и вы хотите получить от него максимум продуктивности в работе или играх, при этом не забывая о красоте и эстетике, то данный водоблок вам идеально подойдет. Он стильно и круто выглядит.