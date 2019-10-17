Bitspower анонсирует новые водоблоки

Компания Bitspower дополнила свой ассортимент выпустив два новых водоблока. Водоблок для процессора и для видеокарт Nvidia RTX.

Bitspower Summit M будет поддерживать линейку процессоров Intel и AMD. Конструкция имеет встроенный датчик температуры и OLED-дисплей, на котором будет изображена информация о температуре ЦП. Summit M - водоблок из акрила, имеет никель-медное основание с ребрами 0,3 мм. Водоблок использует стандартные фитинги G1 / 4 ” для оптимальной совместимости.

Bitspower Lateral VGA изготовлен из таких же материалов что и Summit M. Обе модели имеют встроенную подсветку RGB. Производитель вывел фитинги на боковую сторону, по словам производителя, это даст возможность сборки системы в компактных корпусах. Новые продукты доступны в интернет-магазине Bitspower.