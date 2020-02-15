Bitspower представила новй водоблок Premium Summit M

Компания Bitspower выпустила серию процессорных блоков «Bitspower Premium Summit M» - первую в новой линейке продуктов с высококачественной металлической отделкой.

Новые блоки совместимым с платформами Intel и AMD, и оснащены медным верхом, а также встроенным RGB-освещением. Компоненты RGB были включены в металлическую конструкцию блока таким образом, что он обеспечивает более тонкий эффект освещения, позволяя создавать уникальный и яркий внешний вид, не затмевая другие компоненты.

Чтобы сделать теплообмен блока максимально эффективным, медная базовая пластина имеет слой ребер 0,3 мм для увеличения площади поверхности точки контакта с охлаждением, что помогает максимизировать рассеивание тепла.

Также специализированная конструкция впрыска воды Bitspower обеспечивает высокую подачу охлаждающей жидкости, и данный водоблок был разработан с максимальным вниманием к деталям и с использованием только высококачественных материалов.