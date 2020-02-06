Один из лидеров в сфере производства компонентов для систем жидкостного охлаждения компания Bitspower представила новые фитинги серии Multi-link. Они предназначены для установки на трубки систем водяного охлаждения.

Новые фитинги изготовлены из высококачественной латуни и доступны в различных цветах: Shining Silver, Deluxe White, Black Matte или Black Sparkle. Серия Multi-link представлена 12 мм, 14 мм и 16 мм диаметром, для различных видов труб.

Новая серия Multi-link доступна на сайте производителя по цене начиная от 400 рублей.