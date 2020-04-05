Bitspower представила охлаждающую пластину для корпусов NZXT H510 и H510i

2020-04-05, Автор - Ramil; Продукт - Bitspower Touchaqua Sedna H510i; [38]
Компания Bitspower разработала охлаждающую пластину для корпусов компании NZXT, для H510 и H510i. Пластина поставляется со встроенным насосом. Touchaqua Sedna H510i идеально вписывается в корпуса NZXT.

Производитель обещает простую установку и несколько вариантов прокладки труб для контура системы жидкостного охлаждения. Bitspower Touchaqua Sedna H510i оборудована двумя входными и двумя выходными разъемами.

Пластина оснащена цифровой системой подсветки Bitspower RGB. Стоимость пластины Bitspower Touchaqua Sedna H510i составляет 150 евро.

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