Bitspower представила охлаждающую пластину для корпусов NZXT H510 и H510i

Компания Bitspower разработала охлаждающую пластину для корпусов компании NZXT, для H510 и H510i. Пластина поставляется со встроенным насосом. Touchaqua Sedna H510i идеально вписывается в корпуса NZXT.

Производитель обещает простую установку и несколько вариантов прокладки труб для контура системы жидкостного охлаждения. Bitspower Touchaqua Sedna H510i оборудована двумя входными и двумя выходными разъемами.

Пластина оснащена цифровой системой подсветки Bitspower RGB. Стоимость пластины Bitspower Touchaqua Sedna H510i составляет 150 евро.