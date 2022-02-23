Bitspower представила процессорный кулер Phantom

Bitspower известна своими продуктами для жидкостного охлаждения. Компания сегодня представила Bitsport Phantom, воздушный кулер башенного типа. Кулер имеет традиционную башенную конструкцию, в которой четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм непосредственно контактируют с процессором у основания, передавая тепло через пакет ребер.

Тепловые трубки закрыты на концах, а на верхней пластине есть гладкая вставка с логотипом Bitspower. Стек ребер вентилируется 120-мм вентилятором с адресуемой RGB-подсветкой. Кулер поддерживает новейший сокет LGA1700. Технические характеристики вентилятора и радиатора, а также информация о ценах и наличии пока неизвестны.

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