Bitspower представила водоблок Mobius RTX 3090 FE и заднюю панель X-TEND

Компания Bitspower представила два новых продукта для охлаждения видеокарт, это водоблок Mobius RTX 3090 FE (BPPRE-VG3090FEID), а также заднюю панель X-TEND для серии ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090.

Водоблок предлагает двухслотовую конструкцию. В качестве основного материала используется никелированная медь, верхняя часть выполнена из акрила. BPPRE-VG3090FEID имеет встроенные адресуемые светодиоды RGB.

Задняя панель X-TEND разработана специально для видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090. Главной особенностью задней панели является водоблок маленького размера. Он обеспечивает дополнительное охлаждение компонентов печатной платы.

Стоимость водоблока Mobius для RTX 3090 FE составляет 425 долларов, задняя панель X-TEND с жидкостным охлаждением для ROG Strix RTX 3090 продается за 198 долларов.