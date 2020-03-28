Bitspower представила водоблоки Summit ELX для AMD Threadripper 3000 серии

Bitspower выпустила новую серию водоблоков Summit ELX, которая специально разработана для платформы HEDT сегмента AMD Threadripper 3000 серии. Водоблок поддерживает последнюю версию sTRX40 и обратную совместимость с версией sTR4.

На выбор клиента имеется три вида водоблока: прозрачный акрил, с металлическим и POM основанием. Водоблоки оснащены никелированной медной теплообменной пластиной.

Узкая конструкция позволяет установить любые компоненты. Прозрачный акрил оснащен RGB подсветкой, которая управляется от материнской платы с помощью софта популярных брендов.

Три водоблока Summit ELX CPU доступны для покупки в магазине Bitspower.