Bitspower представила водоблоки Summit ELX для AMD Threadripper 3000 серии

2020-03-28, Автор - Ramil; Продукт - Bitspower Summit ELX; [107]
Bitspower выпустила новую серию водоблоков Summit ELX, которая специально разработана для платформы HEDT сегмента AMD Threadripper 3000 серии. Водоблок поддерживает последнюю версию sTRX40 и обратную совместимость с версией sTR4.

На выбор клиента имеется три вида водоблока: прозрачный акрил, с металлическим и POM основанием. Водоблоки оснащены никелированной медной теплообменной пластиной.

Узкая конструкция позволяет установить любые компоненты. Прозрачный акрил оснащен RGB подсветкой, которая управляется от материнской платы с помощью софта популярных брендов.

Три водоблока Summit ELX CPU доступны для покупки в магазине Bitspower.

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