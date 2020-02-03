Bitspower выпускает новую линейку фитингов для водяного охлаждения

Компания Bitspower, один из ведущих в мире поставщиков оборудования для охлаждения высокопроизводительных компьютеров, выпустила новую серию фитингов Advanced Multi-Link с новым механизмом блокировки, обеспечивающим надежную посадку, а также упрощающую сборку с жестким креплением.

Новые фитинги изготовлены из высококачественной латуни и имеют различные варианты отделки, включая Shining Silver, Deluxe White, Black Matte и Black Sparkle, и имеют размеры, подходящие для жестких труб диаметром 12 мм, 14 мм и 16 мм. Также разработанный трехсекционный запирающий механизм на фитингах облегчает их использование с жесткими трубками. После сборки и затяжки механизм плотно фиксируется на месте вокруг трубки, обеспечивая сверхзащищенность.