Bitspower выпускает процессорный водоблок Summit M Pro

Компания Bitspower объявила о выпуске водоблока для процессора - Summit M Pro.

В комплектацию с водоблоком Bitspower Summit M Pro входит: комплект крепления и аксессуары для процессоров Intel 12-го поколения, а монтажный комплект крепления для сокета AMD появится после официального анонса новейших процессоров от AMD.

В Bitspower Summit M Pro используется новая конструкция микроканалов для обеспечения максимального потока охлаждающей жидкости. Медная опорная пластина гарантирует эффективное рассеивание тепла. Для подключения труб, водоблок имеет два резьбовых отверстия G1/4 ".

Оценен водоблок Bitspower Summit M Pro в 2 250,00 тайваньских долларов (79 долларов).

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