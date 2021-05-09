Bitspower выпускает распределительную пластину TouchAqua Sedna 303C для корпуса In Win 303C

Bitspower начала разработку распределительных пластин серии Sedna для корпусов. Ранее мы видели модель TouchAqua Sedna для корпуса Lian Li PC O11D, а теперь компания выпускает пластину TouchAqua Sedna 303C разработанную специально для корпуса In Win 303C.

Пластина TouchAqua Sedna 303C практически полностью изготовлена из акрила. Устройство устанавливается на радиатор размером 240 мм. К радиаторам прилагаются два 120 мм вентилятора с подсветкой. Пластина имеет стандартные резьбовые отверстия G1/4" для подключения водоблока процессора или видеокарты.

Резервуар объемом 141 мл оснащен мощным насосом, его производительность составляет 960 л/ч и напор до 5 м. Пластина TouchAqua Sedna 303C имеет встроенные светодиоды RGB.

Распределительная пластина Bitspower TouchAqua Sedna 303C доступна для заказа по цене 350 долларов.
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