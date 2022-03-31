Bitspower выпустила цифровой течеискатель Bitspower Digital Leak Detector

Bitspower, один из ведущих мировых поставщиков оборудования водяного охлаждения для высокопроизводительных компьютеров, выпустила Bitspower Digital Leak Detector — простое в использовании портативное устройство, которое позволяет любителям водяного охлаждения быстро и точно проверять наличие утечек.

Цифровой течеискатель оснащен цифровым манометром и встроенным ручным воздушным насосом для повышения давления в системе. Устройство оснащено вращающимся соединительным портом 1/4 дюйма, поэтому его можно подключить непосредственно к любому стандартному порту системы водяного охлаждения.

Перед заполнением контура с водяным охлаждением водой пользователи могут просто подключить цифровой течеискатель к своей системе, создать давление в системе с помощью воздушного насоса и держать систему в закрытом состоянии. Давление системы отображается на цифровом экране и позволяет пользователям видеть, выходит ли воздух из системы. Если давление остается постоянным, это свидетельствует о том, что петля надежно запечатана.

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