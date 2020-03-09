Bitspower выпустила новые 120 мм вентиляторы с RGB светодиодами Touchaqua Notos 120

Bitspower пополняет ассортимент компонентов для охлаждения вашего компьютера. Новая серия вентиляторов Bitspower Touchaqua Notos 120 представлена как в единичном экземпляре, так и в комплектах: по три и по пять штук.

Вентиляторы размером 120 мм обеспечивают диапазон скоростей от 800 до 1800 об/мин. Уровень шума составляет 28 дБА. Резиновые прокладки снижают вибрацию, а значит и шум вентиляторов.

RGB светодиоды управляются с помощью комплектного контроллера. Контроллер питается от разъема SATA. Вентиляторы без труда синхронизируются с ПО различных брендов. Bitspower Touchaqua Notos 120 можно заказать у официальных дилеров компании.