Bitspower выпустила водоблок для ASUS ROG Maximus XI APEX

Новейшим дополнением к линейке водных блоков Bitspower является моноблок ROG Maximus XI Apex, разработанный для платформы Z390. Моноблок настроен на одновременное охлаждение как процессора, так и VRM.

Полностью прозрачный верх блока сделан из акрила, показывая путь жидкости, а при включении светодиодов RGB излучает приятное свечение. Цифровые светодиоды RGB подключаются к 4-контактному RGB или 3-контактному цифровому RGB-разъему и поддерживают программное обеспечение Asus Aura Sync для управления.

Сам блок построен из меди C1100 с тонкими микроканалами. Медь покрыта высокопрочным никелем, отделанным серебром. В моноблоке используется конструкция с непосредственным впрыском воды, в которой ЦП сначала охлаждается водой, а затем жидкость направляется через VRM. Больший канал используется для направления воды в VRM, а затем из блока. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене $ 155.