Bitspower запускает новый водоблок с экраном OLED для платформы Intel

Новейшим дополнением Bitspower к линейке водных блоков является Touchaqua CPU Block Summit MS OLED, разработанный специально для платформы Intel.

Новое устройство изготовлена ​​из высококачественной меди, оснащено отделкой из полированного алюминия и подсветкой RGB. Блок также имеет встроенный датчик температуры и OLED-дисплей, используемый для отображения температуры охлаждающей жидкости в вашей системе в градусах Цельсия от 0 до 99. OLED-дисплей использует один провод для питания дисплея и RGB-подсветки. Он использует вход 5 В и может потреблять до 0,07 Вт. Габариты 95 × 95 × 32,4 мм.

Встроенные индикаторы RGB могут управляться материнской платой через 3-контактные или 4-контактные разъемы RGB и поддерживают основных партнеров по платам, такие как Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome, а также Razer's RGB Chroma. Touchaqua CPU Block Summit MS OLED доступен для предзаказа по ориентировочной цене $ 100.