Бывший сотрудник Apple создаёт батареи вместе с ИИ

Бывший сотрудник компании Apple, который работал исследователем в области искусственного интеллекта около шести лет, собрал команду квалифицированных специалистов для того, чтобы существенно улучшить современные технологии в области аккумуляторных батарей. Эти специалисты сейчас трудятся в компании Northvolt и бывший исследователь по искусственному интеллекту считает, что использование возможностей ИИ позволит ему и его команде гораздо быстрее разрабатывать передовый продукты в будущем. Руководство компании Northvolt сообщило, что её сотрудники будут использовать искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы заменить те тесты и проверки, которые ранее проводились в ручном режиме.

По данным представителей компании, только на главном заводе на текущий момент насчитывается 4000 этапов проверки качества продукции, которыми сейчас занимаются исключительно люди, но в будущем эту работу сможет выполнять искусственный интеллект, который сможет делать всё лучше, быстрее и эффективнее. Кроме того, с деньгами у производителя всё отлично — ккомпания привлекла 9 миллиардов долларов в виде инвестиций от крупных компаний мира, плюс Northvolt уже сейчас получила заказы на 55 миллиардов долларов от крупных автомобильных компаний вроде BMW, Volvo, Polestar, Volkswagen и не только. Так что в будущем на рынке появится очень много новых аккумуляторных батарей, которые получат больше ёмкости и все современные технологии защиты.