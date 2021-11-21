Бывший в употреблении Huawei P30 Pro продают за $515

Компания Huawei дала старт официальным китайским продажам бывшим в употреблении смартфонам. Устройства получают новый аккумулятор, предустановленную операционную систему HarmonyOS и год гарантии. Итак, Huawei Mate 20 RS Porsche оценен в 750 долларов, Mate 30 RS Porsche Design – 1520 долларов, Mate 30 Pro – 690 долларов, Mate 30 Pro 5G – 800 долларов, Mate 30 – 500 долларов, Mate 30 5G – 640 долларов, P30 – 410 долларов, а P30 Pro – 515 долларов. Стоит отметить, что еще в прошлом году Huawei P30 Pro в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти подешевел до 575 долларов.