Black Shark 4 Pro выходит на мировой рынок

Почти через год после официального выпуска, Black Shark 4 Pro становится доступным на международном уровне. Он присоединяется к обычной модели, которая стала доступной с мая прошлого года. Телефон оснащен чипсетом Snapdragon 888 (у 4S Pro был 888+). Доступны две конфигурации — 8/128 ГБ и 12/256 ГБ (16/512 ГБ остается эксклюзивной для Китая). Из коробки он будет работать под управлением JOYUI 12.5, основанной на MIUI 12.5.

Глобальная версия Black Shark 4 Pro будет поддерживать полную скорость зарядки 120 Вт, как и китайская версия. Ранее мы видели, что международные версии игровых телефонов заряжаются заметно медленнее, чем их китайские аналоги. Black Shark 4 Pro стоит от 580 долларов и доступен в цветах Shadow Black, Misty Grey и Cosmos Black.