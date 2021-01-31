Black Shark 4 может разочаровать автономностью

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились некоторые сведения о геймерском смартфоне Black Shark 4, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит аккумуляторную батарею ёмкостью всего 4500 мАч, 6,67-дюймовый дисплей, предустановленную операционную систему Android 11 и корпус с размерами 163,83:76,35:10,3 мм.

Ранее слухи прочили смартфону топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, поддержку мобильных сетей пятого поколения, дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления минимум 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти в базовой версии и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.