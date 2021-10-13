Black Shark 4S, 4S Pro будут иметь дисплей с 3D touch

Black Shark наконец-то запустила серию Black Shark 4S в Китае. Последние игровые смартфоны этой марки поступают с небольшими обновлениями по сравнению со своими предшественниками. Как и серия Black Shark включает две модели, Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro.

Серия BlacK Shark 4S практически идентична линейке телефонов ASUS ROG . Новые модели не имеют X-образного рисунка серии на задней части, как у их предшественников. Однако они сохраняют механические боковые кнопки, которые используют в играх. Black Shark 4S оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870, а Black Shark 4S Pro поставляется с Qualcomm Snapdragon 888+. Оба устройства оснащены одинаковым 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung E4 с разрешением 1080 x 2400 пикселей (FHD +), частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания 720 Гц. Дисплей имеет две чувствительные к давлению зоны. Он также поддерживает MEMC, DC Dimming и режим защиты глаз.

Кроме того, оба телефона имеют оперативную память LPDDR5, но у младшей модели более медленный модуль со скоростью 5500 Мбит / с по сравнению со старшей моделью на 6400 Мбит / с. Оба поставляются с внутренним хранилищем UFS 3.1, но Pro версия также поддерживает систему SSD Disk Array. Что касается подключения, то телефоны поддерживают две SIM-карты, 5G, двухдиапазонный WiFi 6, Bluetooth 5.2, GNSS (GPS, A-GPS, GALILEO, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS), NFC, порт USB Type-C и Разъем для наушников 3,5 мм.