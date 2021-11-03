Black Shark 4S Pro стал самым мощным процессором на Android

Хотя оптимизация программного обеспечения действительно вносит наибольший вклад в плавность и удобство работы со смартфоном, синтетические тесты по-прежнему являются отличным способом измерить чистую мощность нового гаджета. И если верить синтетическому тесту AnTuTu, смартфон Black Shark 4S Pro — новый чемпион по баллам. Игровой смартфон был выпущен только в прошлом месяце и превзошел Nubia Red Magic 6S Pro и iQOO 8 Pro с колоссальным результатом в тестах в 875 902 баллов. Для сравнения, Red Magic 6S Pro набрал 856 179 баллов, а iQOO 8 Pro - 844 078 баллов. Учитывая, что некоторые модели в топе разделены всего парой тысяч баллов, такой отрыв кажется весьма значительным. Конечно, многие скажут, что разница примерно в 20 000 между 1-м и 2-м рангами несущественна, когда пиковые баллы приближаются к миллиону.

Но этого достаточно, чтобы объявить Black Shark 4S Pro самым мощным телефоном Android, который можно купить за деньги на данный момент. Фактически, его результат даже превышает 843 813 баллов iPhone 13 Pro Max. Четвертую позицию в чарте занимает предыдущий лидер Black Shark 4 Pro. Он работает на более старом Snapdragon 888. Black Shark 4S Pro, с другой стороны, содержит чип Snapdragon 888+, который является слегка разогнанной версией оригинального чипа. Стоит отметить, что тест AnTuTu учитывает четыре ключевые области — ЦП, графический процессор, пользовательский интерфейс и память. Цифры по каждому из них объединяются, чтобы получить общий балл.