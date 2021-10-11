Black Shark 4S уже можно предзаказать в Китае

Официальная презентация игрового смартфона Xiaomi Black Shark 4S состоится через два дня, однако аппарат уже можно предзаказать в популярном магазине Jingdong. Ранее сообщалось, что новинку оснастят топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888+, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, игровыми клавишами, продвинутой системой охлаждения, дисплеем с кадровой частотой 144 Гц и высокой частотой опроса сенсорного слоя. Помимо обычной версии китайский производитель выпустит специальное издание для фанатов аниме Mobile Suit Gundam SEED.