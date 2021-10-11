Black Shark 4S уже можно предзаказать в Китае

Официальная презентация игрового смартфона Xiaomi Black Shark 4S состоится через два дня, однако аппарат уже можно предзаказать в популярном магазине Jingdong. Ранее сообщалось, что новинку оснастят топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888+, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, игровыми клавишами, продвинутой системой охлаждения, дисплеем с кадровой частотой 144 Гц и высокой частотой опроса сенсорного слоя. Помимо обычной версии китайский производитель выпустит специальное издание для фанатов аниме Mobile Suit Gundam SEED.

Комментарии и отзывы Black Shark 4S
Характеристики vivo X70 слили в сеть…
Характеристики vivo X70 слили в сетьКитайский производитель мобильных телефонов Vivo планирует запустить серию vivo X70 в ближайшие дни — сма…
Samsung Galaxy M32 5G представлен официально…
Samsung Galaxy M32 5G представлен официальноКомпания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M32 5G, которая появится в индийской про…
Защищенный смартфон Ulefone Armor 12 5G получил стереодинами…
Защищенный смартфон Ulefone Armor 12 5G получил стереодинамиКомпания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor 12 5G, которая может похвастат…
Huawei Nova Y60 оценен в 260 долларов…
Huawei Nova Y60 оценен в 260 долларовКомпания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei Nova Y60, которая оценена в Южной Африке …
Смартфон HiSense U50 оценен в 135 долларов …
Смартфон HiSense U50 оценен в 135 долларов Компания HiSense пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью U50, которая оценена в 135 долларов. …
Honor Magic 3 получит поддержку IMAX Enhanced…
Honor Magic 3 получит поддержку IMAX EnhancedКомпания Honor объявила о том, что её грядущие смартфоны серии Honor Magic 3 получат поддержку IMAX Enhan…
Рассекречен дизайн смартфона Nokia G50 5G …
Рассекречен дизайн смартфона Nokia G50 5G Nokia Mobile France опубликовала официальное промо-видео, в котором засветился еще официально не представ…
OnePlus Больше не будет выпускать T-модели смартфонов…
OnePlus Больше не будет выпускать T-модели смартфоновНачиная с OnePlus 3T, компания OnePlus традиционно объявляет T-вариант своих флагманских смартфонов. Для …
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor