Black Shark 5 Pro опережает всех в рейтинге AnTuTu

Доминирование Snapdragon 8 Gen 1 здесь логично, учитывая тот факт, что телефоны Exynos 2200 не продаются в Китае, устройства Dimensity 9000 только вышли, а чипсеты Kirin выбыли из гонки. AnTuTu тестирует четыре аспекта производительности чипсета — GPU, CPU, UX и производительность памяти. Однако случаи, когда производители специально настраивают свое оборудование для повышения оценки AnTuTu, не редкость. Поле среднего диапазона показывает, что Dimensity 8100 является безоговорочным лидером, а Snapdragon 870 занимает второе место.