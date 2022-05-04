Black Shark 5 Pro опережает всех в рейтинге AnTuTu

Последний рейтинг AnTuTu показал доминирование Qualcomm как во флагманском, так и в среднем сегментах. Девять из 10 лучших флагманов работают на Snapdragon 8 Gen 1, а семь из 10 лучших моделей среднего класса работают на Snapdragon 870. Тем не менее, устройствам на базе Dimensity 8100 удалось занять первые места в соревновании среднего уровня, в то время как Black Shark 5 Pro доминировал в самом мощном сегменте.

Доминирование Snapdragon 8 Gen 1 здесь логично, учитывая тот факт, что телефоны Exynos 2200 не продаются в Китае, устройства Dimensity 9000 только вышли, а чипсеты Kirin выбыли из гонки. AnTuTu тестирует четыре аспекта производительности чипсета — GPU, CPU, UX и производительность памяти. Однако случаи, когда производители специально настраивают свое оборудование для повышения оценки AnTuTu, не редкость. Поле среднего диапазона показывает, что Dimensity 8100 является безоговорочным лидером, а Snapdragon 870 занимает второе место.

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