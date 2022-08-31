Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro скоро выйдут в России

Российский дистрибьютор diHouse объявил о скором релизе геймерских смартфонов Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro. Новинки выйдут в России уже в следующем месяце вместе с аксессуарами Black Shark. Цены пока не раскрываются, но в Европе смартфоны оценены от 550 и от 800 евро соответственно.

Напомним, что старшая модель оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой HDR10, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, флеш-памятью UFS 3.1 и SSD, оперативной памятью LPDDR5, батареей ёмкостью 4650 мАч, поддержкой проводной 120-Вт зарядки, выдвижными кнопками с магнитным приводом Magnetic Shoulder 2.0 и предустановленной оболочкой Joy UI 13 на базе ОС Android 12.