Black Shark 5 официально представят 30 марта

Серия Black Shark 5 появилась на TENAA и 3C в прошлом месяце и игровой бренд наконец-то назначил дату выпуска телефона. Запуск состоится 30 марта в 19:00 по местному времени Китая.

Ожидается, что компания представит два телефона — Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro. Старшая версия очевидно, будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 1, но отчет предполагает, что младший вариант будет использовать гораздо более скромный процессор Snapdragon 870. Также ожидается, что Black Shark 5 Pro будет иметь большую батарею и более высокую частоту обновления дисплея по сравнению с 4s Pro. Согласно январским сообщениям, компания Black Shark может вести предварительные переговоры о приобретении Tencent.