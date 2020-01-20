Black Shark будет покорять нас играми

Компания Black Shark, суббренд китайской компании Xiaomi, официально сообщила о том, что заключила партнерское соглашение с китайской медиа-компанией Tencent Games. Нужно понимать, что Tencent Games выпускает достаточно много крутых мобильных игр, которые зарабатывают просто невероятные деньги и при этом не теряют свою высокую популярность даже спустя много лет. Заручившись таким партнером, компания Xiaomi и ее игровое подразделение получит возможность получать свежие игры раньше, чем все остальные, плюс они смогут оптимизировать свой смартфон под будущие релизы крупного издателя. Пока что это только партнеров на бумаге, но в ближайшем будущем оно может вылиться в создание действительно крутого игрового опыта для пользователей.