На первых фотографиях показали смартфон BlackBerry Ghost Pro, о котором так долго говорили в сети. Главная фишка дисплея заключается в формате 18:9, что многим понравится, плюс сюда поставят много оперативной и встроенной памяти. Думаю, если вы большой фанат такого вот тренда на вытянутые дисплеи, то новинка вам понравится. С другой стороны, стоимость гаджета обещает быть очень высокой — даже яблочный бренд в этом плане будет более привлекательным. Будем ждать официального анонса и тогда можно будет говорить о каких-то характеристиках и стоимости, но у BlackBerry никогда не было ничего доступного, так что ждать изменений не стоит. BlackBerry Ghost Pro будет дорогим, стильным и довольно производительным смартфоном, больше сказать нечего, к сожалению. В остальном он от других флагманов отличаться не будет.