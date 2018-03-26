BlackBerry Ghost Pro в стильном корпусе

На тендерах замечен смартфон BlackBerry Ghost Pro, который оказался весьма привлекательным, но видно, что производитель не следит за современными трендами. Сейчас каждый второй смартфон получает челку в верхней части экрана и вытянутый экран, тогда как данное устройство, видимо, будет выполнено в более классическом стиле. Не могу сказать, что меня это разочаровало, но хочется в будущем увидеть от компании адекватный по стоимости девайс, который еще и внешне будет выглядеть современно. Других характеристик новинки пока что никто не называет, так что будем ждать и надеяться, что устройство получит мощную начинку и стоимость демократичную. Хотя вот на счет последнего я в больших сомнениях, ранее производитель этим не радовал, с чего бы сейчас что-то менять? Плюс бренду нужно окупать свои расходы на разработку.