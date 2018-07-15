BlackBerry Ghost смартфон с улучшенной двойной камерой

Источники также указывают на усовершенствованную конструкцию камер, которая превосходит по параметрам камеры прежних смартфонов марки BlackBerry. Основная камера получит два оптических модуля. Кроме того, она способна проводить съемку даже при слабом освещении. По данным Бласса, она будет оснащена оптическим зумом.Разработчик отказался от полноценной клавиатуры QWERTY, какая была в модели BlackBerry KeyONE. По сути, BlackBerry Ghost будет первым безрамочным смартфоном. Соотношение сторон дисплея составит 18:9. Рамки экрана будут иметь минимальный размер.По утверждению Бласса, «призрачный» флагман получит мощную батарею, емкость которой равна 4000 мАч. Точное время автономной работы пока что неизвестно. О стоимости смартфона пока неизвестно.