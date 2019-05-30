Blackview A60 Pro – Android 9 и мощный аккумулятор за 69$

Компания Blackview представила свой новый смартфон A60 Pro – это ультра-бюджетное устройство, которое предлагает весьма неплохие характеристики по доступной цене. Аппарат выполнен в пластиковом корпусе и оснащен 6.1 дюймовым HD+ экраном с трендовым каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Внутри находится процессор Helio A22, работающий на тактовой частоте 2 ГГц. Чипсет дополнен 16 ГБ постоянной и 3 ГБ оперативной памяти. Основная камера, несмотря на низкую цену, двойная – на 8+8 МП, фронталка имеет разрешение 5 МП.

Главным достоинством смартфона является емкий аккумулятор на 4080 мАч и свежая версия операционной системы Android Pie. Также A60 Pro располагает сканером отпечатков пальцев и поддерживает функцию распознавания лица.

Официальная цена Blackview A60 Pro составляет 68.99$, но на старте продаж производитель предлагает поучаствовать в акции и получить возможность купить телефон всего за 1 доллар. Подробно ознакомиться с условиями акции и предзаказа можно на официальном сайте компании Blackview.