Blackview A60 Pro и его функции

За фотовозможности гаджета отвечает двойная основная камера с датчиками на 8 и 5 Мп, для съемки селфи и видеозвонков используется 5-мегапиксельная фронталка с функцией разблокировки по лицу в дополнение к сканеру отпечатков пальцев. Из коробки аппарат работает под управлением свежей версии Android 9.0 Pie.Для решения повседневных задач Blackview A60 Pro оснащен четырехъядерным процессором MediaTek Helio A22 при поддержке 3 ГБ оперативной памяти и видеоускорителя PowerVR GE. Для хранения файлов предусмотрен встроенный накопитель на 16 ГБ с возможностью расширения картой microSD. Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 4080 мАч — этого хватит на целый день активного использования без подзарядки.IPS-дисплей смартфона диагональю 6,09 дюйма, защищенный от царапин фирменным стеклом AGC Dragontrail, получил соотношение сторон 19,2:9 и небольшой вырез в форме капли для фронтальной камеры — он не бросается в глаза при запуске браузера, фильма или мобильной игры.Стоимость смартфона составит 68,99 долларов.