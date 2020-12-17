Blackview A80 Plus скоро будет доступен за 99 долларов США

Компания Blackview готовится к выпуску нового смартфона серии A, одного из самых успешных семейств в ассортименте компании. Новинка получила название A80 Plus. Смартфон дебютирует 15 декабря по сниженной цене всего за 99 долларов США.

Blackview A80 Plus может похвастаться 6,49-дюймовым водяным дисплеем с технологией In-Cell. A80 Plus оснащен 12-нм процессором Mediatek Helio A25 и имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Флагман Blackview поставляется с операционной системой Android 10, позволяющей пользователю пользоваться новейшими функциями.

A80 Plus оснащен четырьмя модулями на задней панели, где основной модуль на 13 Мп. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4680 мАч. Также новинка получила NFC модуль для бесконтактных платежей.

Смартфон доступен в 4 цветовых вариантах: красный, градиентный синий, зеленый и черный.
Комментарии и отзывы Blackview A80 Plus
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