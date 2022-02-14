Blackview A95 будут продавать за 140 долларов

Компания Blackview объявила дату начала продаж смартфона Blackview A95, который был официально представлен пару недель назад. Новинка появится в продаже 21 февраля по цене в 140 долларов для первых покупателей, хотя ранее сообщалось о 160 долларах. Акционная цена будет действовать до 23 февраля, а далее те самые 160 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 20:9, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, одинарной основной камерой с 20-Мп датчиком изображения Sony IMX376 и двумя модулями-муляжами, однокристальной системой MediaTek Helio P70, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, аккумулятором ёмкостью 4380 мАч, поддержкой проводной 18-Вт зарядки и предустановленной оболочке Doke OS на основе ОС Android 11.