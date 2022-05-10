Blackview BL8800 - неубиваемый смартфон с тепловизором

Компания Blackview представила серию смартфонов Blackview BL8800, в которую входят модели BL8800 и BL8800 Pro. При этом Blackview BL8800 Pro стал первым в мире неубиваемым телефоном с тепловизором, ночным видением и 5G. Серия Blackview BL8800 является преемником Blackview BV8800, который может работать в самых суровых условиях и оснащен камерой ночного видения.

Blackview BL8800 оснащен 50 Мп основной камерой, а также 20 Мп Ик-камерой ночного видения, которая позволяет пользователям видеть, а также снимать фото и видео в полной темноте. Смартфон получил экран с частотой 90 Гц. Он получил аккумулятор емкостью 8380 мАч, которого хватает до 720 часов (30 дней) в режиме ожидания. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Blackview BL8800 построена на базе MediaTek G96 и работает под управлением оболочки Doke OS 3.0 на базе операционной системы Android 11. Он соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810H, а также степени защиты IP68 и IP69K. Отличительной чертой серии BL8800 является поддержка 5G. Кроме того, добавление тепловизионной камеры делает серию BL8800 еще более интересной для использования вне помещений. Можно использовать эту камеру для устранения неполадок в доме, наблюдения за людьми и животными в темноте и для других целей. Серия Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) будет выпущена во всем мире 23 мая. Цены на модели не раскрыты.