Blackview BV6100 и его функции

За автономность отвечает аккумулятор на 5580 мАч. Также пользователю предлагаются ставшие стандартными две тыльные камеры с сенсором Sony на 8 Мп. Аппарат поддерживает современный мультифункциональный NFC для бесконтактной оплаты и быстрой передачи данных другим устройствам.Blackview BV6100 построен на базе четырехъядерного процессора MediaTek Helio A22. С ним за работу всей системы отвечают 3 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти. Благодаря такой аппаратной связке Blackview BV6100 позволяет смотреть видео, серфить интернет и проходить игры.Blackview BV6100 оснащен 6,88-дюймовым экраном с необычным L-образным вырезом под фронтальную камеру в правом верхнем углу. Благодаря этому дисплей окружен тонкими рамками и выглядит сбалансированным.О стоимости новинки пока неизвестно.