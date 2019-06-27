Blackview BV9700 Pro и его функции

Быстро восполнить заряд аккумулятора ёмкостью 4380 мАч поможет функция быстрой зарядки. Двойная основная камера оснащена датчиками на 16 и 8 Мп, для видеозвонков предусмотрена 16-мегапиксельная фронталка с сенсором Samsung. В условиях крайне слабого освещения можно подключить внешний модуль для ночной съёмки. Поддержка трёх спутниковых систем позиционирования обеспечивает высокую точность навигации, а встроенный барометр определяет высоту, на которой находится устройство.Быстро восполнить заряд аккумулятора ёмкостью 4380 мАч поможет функция быстрой зарядки. Двойная основная камера оснащена датчиками на 16 и 8 Мп, для видеозвонков предусмотрена 16-мегапиксельная фронталка с сенсором Samsung. В условиях крайне слабого освещения можно подключить внешний модуль для ночной съёмки. Усиленный корпус Blackview BV 9700 Pro защищает начинку смартфона от различных экстремальных воздействий: сертификация по военному стандарту MIL-STD-810G позволяет аппарату пережить падение в воду, на землю и работу в условиях низких и высоких температур без потери работоспособности. Углы и задняя крышка корпуса окантованы эластичной резиной, устойчивой к механическим воздействиям, а накладки из титана и многослойная компоновка дисплея повышают шансы смартфона на выживание при ударе о твердую поверхность. Дополнительно гаджет сертифицирован по стандартам IP68 и IP69K.Стоимость новинки составит 299 долларов.