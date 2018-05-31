Блогер выяснил, есть ли водозащита в OnePlus 6

Популярный видеоблогер JerryRigEverything разобрал новенький флагман OnePlus 6, чтобы выяснить, получил ли тот водозащиту. Напомним, что официально аппарат защищен лишь от брызг по стандарту IP 67. Разбор показал, что основные разъемы получили резиновые заглушки, динамики – мембраны, не пропускающими влагу, а качельку громкости и вовсе поместили в специальную камеру. По мнению автора видео, OnePlus 6 защищен от воды на том уже уровне, как и другие смартфоны с IP67. Предполагается, что китайский производитель официально не заявил о водозащите, дабы не испытывать проблемы с гарантийными обязательствами.

Напомним, что OnePlus 6 оснастили 6,28-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 16 и 20 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп с поддержкой для разблокировки по лицу пользователя, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge, сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и 3,5-мм разъёмом для наушников. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1.