Представлена игровая мышь ASUS ROG Harpe Mini Core

Компания ASUS объявила о выпуске проводной игровой мыши ROG Harpe Mini Core, которая получила корпус с размерами 63:117:37 мм и массой 49 граммов. Новинка также характеризуется боковыми кнопками с левой стороны (удобно для правшей), датчиком с разрешением 12 000 dpi, скоростью отслеживания до 300 IPS при ускорении 35G, сменными переключателями ROG Micro Switch II в основных кнопках, красной подсветкой логотипа ROG, колесом прокрутки с RGB-подсветкой, регулировкой чувствительности dpi внизу, портом USB 2.0 и несъемным плетёным кабелем. Цена и дата начала продаж мыши пока не раскрываются.