Стали известны окончательные характеристики смартфона Bluboo D5 Pro. Аппарат получил 5.5-дюймовый экран с разрешением 1280 * 640 пикселей. За производительность устройства отвечает процессор MediaTek MT6737, 3 Гбайт оперативная память и 32 Гбайт флеш-память. На тыльной панели у смартфона размещена 13-Мп камера производства Samsung, а на фронтальной панели — 8-Мп камера для селфи. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью в 2700 мА.ч. В качестве ОС выступит Android Android 7.0. Смартфон поддерживает беспроводные сети Wi-Fi ac и имеет функцию OTG. Оценивается аппарат Bluboo D5 Pro в 99,99 долларов.