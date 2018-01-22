Bluboo D5 будет прочнее, чем Xiaomi Mi Mix 2

Несколько дней назад стало известно о будущем выходе смартфона Bluboo D5 и его улучшенной версии Bluboo D5 Pro. Не мало споров в сети возникло из-за визуального сходства с Xiaomi Mi Mix 2. Несмотря на такое сходство, новинка от Bluboo, отличается от него в лучшую сторону в вопросах дизайна и качества сборки корпуса.

Смартфон выполнен в высокопрочном корпусе из цинкового сплава, изготовленный на высокоточных ЧПУ. Проводится десяток процессоров полировки и покрытия нанокраской. Его будет удобно держать в руке. Он будет долговечней, чем керамический корпус Xiaomi. Еще одним отличием стали закругленные углы.

Смартфоны получили экран с диагональю 5.5-дюймов и разрешением HD. Соотношение сторон 18 к 9, производит дисплей компания JDI. Установлено защитное стекло. Экран занимает 90% площади лицевой панели. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте - bluboo.hk