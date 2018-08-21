Bluboo D6 смартфон с отличной камерой

Компания Bluboo выпустила в свет новинку в новом формате. Можно пользоваться двумя SIM-картами, но поддержка 4G не предусмотрена. Смартфон выходит в черном, красном и синем цветовом оформлении. Тыльная камера Bluboo D6 имеет в наличии сенсоры разрешением 8 МП и 5 МП. Лицевая камера получила оптику на 5 МП. Гаджет снабжен дактилоскопическим сканером и системой распознавания лиц.Смартфон собран на базе 4-ядерного мобильного чипсета MediaTek MT6580A. Схема содержит 16 ГБ флэша и 2 ГБ «оперативки». Девайс имеет дисплей современного формата 18:9, чей размер диагонали равен 5,5 дюйма. Корпус обладает толщиной в 7,9 мм. Стоимость смартфона составит 100 долларов.