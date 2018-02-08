Bluboo S2 не будет уступать флагманам Apple и Samsung

В скором времени стартует выставка MWC 2018 в Барселоне. На ней планируется ряд громких релизов, включая Samsung S9 и Huawei P20. Среди них будет и интересный смартфон Bluboo S2 с поворотным блоком камеры и полноэкранным дизайном фронтальной стороны.

Эта концепция стала одной из самых популярных. Количество моделей с уменьшенной шириной рамок увеличивается. Но все они ограничены необходимостью вывода объектива фронтальной камеры. Например, в iPhone X есть вырез в верхней части экрана, который выглядит плохо. Китайский производитель Bluboo решил этот вопрос выносом основной и фронтальной камеры в виде единого блока на поворотной ножке. Ожидаемо повысится качество селфи.

Сообщается, что вращающаяся часть камеры будет изготовлена из специального материала, благодаря чему сможет выдержать более 100 000 раз поворотов. В смартфоне, предположительно, будет использоваться 21-Мп камера производства Sony или оптика известного немецкого бренда Carl Zeiss. Новый аппарат будет базироваться на мощном восьмиядерном процессоре и иметь не менее 6 Гбайт оперативной памяти на борту.