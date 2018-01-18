Bluboo S3 получит аккумулятор с емкостью 8300 мАч и дизайн Samsung S9

Bluboo открыла свежий пакет данных по новому полноэкранному смартфону Bluboo S3, анонс которого пройдет вместе с выходом нового смартфона Samsung Galaxy S9. Как можно догадаться по первым фотографиям, он копирует его дизайн. Но, в отличие от оригинала получит аккумулятор с емкостью 8300 мАч.

Визуально смартфоны очень похожи. Экран будет занимать 90% площади фронтальной стороны. Очень узкие рамки.

Bluboo S3 будет поддерживать быструю зарядку при напряжении 9В с током 3А. На полную зарядку уходит примерно два с половиной часа.