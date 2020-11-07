Bluetooth-гарнитура Corsair HS70 обеспечивает до 30 часов автономной работы

Компания Corsair представила игровую гарнитуру HS70. Новинка предлагает два варианта подключения через USB разъем или через Bluetooth.

Corsair HS70 оснащен высококачественными 50 мм неодимовыми динамиками, они обеспечивают чистый звук и глубокие басы. Мягкие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти создают комфорт во время длительного использования. Микрофон съемный с активным шумоподавлением.

Батареи хватает на 30 часов без подзарядки. Через ПО Corsair iCUE пользователь может настроить параметры звука и т.д.

Гарнитура Corsair HS70 позволяет одновременно слушать музыку и играть, делая игровой процесс более захватывающим и увлекательным.