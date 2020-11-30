Bluetooth-наушники Samsung Level U2 с шейным ободом выпущены

Компания Samsung скоро выпустит новые TWS наушники под названием Galaxy Buds Pro вместе с серией Galaxy S21.

В преддверии этого компания выпустила преемника своих популярных наушников Bluetooth с шейным ободом, известного как Level U. Новая модель называется Samsung Level U2.

Новый аудиопродукт от компании в настоящее время доступен в Южной Корее по цене 50 долларов США. Samsung Level U2 оснащены 12-миллиметровыми драйверами и подключаются через Bluetooth 5.0. Он поддерживает аудиопрофили HFP, HSP, A2DP, AVRCP и SSC.

Изделие весит 41,5 г и имеет 4-кнопочный пульт дистанционного управления на правой стороне. Автономность обеспечивает 18 часов воспроизведения музыки или 13 часов в режиме разговора при полной зарядке.