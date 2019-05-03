Bluetooth наушники и сережки - YoonJy

Нововведения иногда не имеют стильного внешнего вида и дизайнеры пытаются объединить технологии и стиль. Новая Bluetooth-гарнитура YoonJy разработанные Rick Kim и Milmul Studio, кажутся решением этой проблемы.

YoonJy сочетает в себе две функции. Одним из них является способная Bluetooth-гарнитура, другая - элегантные серьги, которая дополняют наряд в особых случаях.

Отрегулировать громкость можно поворачивая кольцо на наушниках. Гарнитура все еще находится в стадии разработки. Тем не менее, это дает нам понять как технология может переплетаться с дизайном.